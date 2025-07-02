В Запорожье правоохранитель и адвокатка присваивали квартиры умерших

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю и адвокатке, которые незаконно отбирали квартиры одиноких умерших жителей Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Общая стоимость недвижимости, которую злоумышленники пытались присвоить, составляет более 3,6 млн грн.

По данным следствия, после смерти одиноких собственников квартир, не имевших наследников, имущество должно было автоматически переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в процесс и присваивали квартиры.

Правоохранитель, используя служебные связи, получал информацию о смерти таких лиц. Адвокатка, прикрываясь профессиональной деятельностью, обеспечивала "юридическое оформление" сделок в судах.

Так, злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи через товарную биржу, юридически прекратившую свое существование еще в 2012 году. Уже после легализации права собственности они выставляли недвижимость на продажу.

"Следствие установило по меньшей мере пять подобных сделок с квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской общины", — говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании поддельных документов.

Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.