В Запорожье правоохранитель и адвокатка присваивали квартиры умерших
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю и адвокатке, которые незаконно отбирали квартиры одиноких умерших жителей Запорожья
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Общая стоимость недвижимости, которую злоумышленники пытались присвоить, составляет более 3,6 млн грн.
По данным следствия, после смерти одиноких собственников квартир, не имевших наследников, имущество должно было автоматически переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в процесс и присваивали квартиры.
Правоохранитель, используя служебные связи, получал информацию о смерти таких лиц. Адвокатка, прикрываясь профессиональной деятельностью, обеспечивала "юридическое оформление" сделок в судах.
Так, злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи через товарную биржу, юридически прекратившую свое существование еще в 2012 году. Уже после легализации права собственности они выставляли недвижимость на продажу.
"Следствие установило по меньшей мере пять подобных сделок с квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской общины", — говорится в сообщении.
Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании поддельных документов.
Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении адвокату из Днепра, который за время службы в правоохранительных органах, стал владельцем активов более чем на 33 млн грн, в том числе 16 квартир в центре Львова.