Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

У Запоріжжі інспектори знайшли несанкціоноване звалище. Через такі сміттєзвалища може бути не лише загроза екології, але й здоров'ю людей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Державна інспекція Південного округу знайшла несанкціоноване сміттєзвалище під час перевірки Комунарського району Запоріжжя. Стихійне звалище виявили поблизу перехрестя вулиць Спартаківська та Ялтинська. Зазначається, що сміття зайняло площу близько 14 квадратних метрів.

Серед відходів там побутове сміття, пластик, папір та органічні рештки. Фахівці зазначили, що такі сміттєзвалища не тільки забруднюють довкілля, але й можуть створювати потенційну загрозу для здоров'я людей. Йдеться про можливе поширення інфекцій та забруднення ґрунтів.

Очікується, що це звалище приберуть до 22 липня.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась пожежа на несанкціонованому завалищі. Там загорілось сміття. Рятувальники п'ять годин гасили полум'я.