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28 июня 2025, 00:35

Старые методы борьбы с шахедами уже не работают: что делают в Запорожье для противодействия русским дронам

28 июня 2025, 00:35
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Фото из открытых источников
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В Запорожской ОВА рассказали, как меняется борьба против русских дронов. По словам Ивана Федорова, в области тестируют по меньшей мере семь моделей "перехватчиков"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам главы Запорожской военной администрации Ивана Федорова , в Запорожской области тестируют по меньшей мере семь дронов-перехватчиков. Он отметил, что старые методы борьбы с "шахедами" теряют свою эффективность.

Иван Федоров отметил, что сейчас ставка в борьбе с вражескими беспилотниками делается на дроны-перехватчики. Они уже показали свою эффективность. В первый раз такие перехватчики в области применили полтора месяца назад.

Местные власти уже передали защитникам таких дронов на 10 миллионов гривен. Далее планируется передать еще сотни таких дронов еще на 30 миллионов.

"На территории Запорожской области сделан один из экспериментальных полигонов по программе Brave1. И именно сейчас мы тестируем по меньшей мере семь средств: дронов-перехватчиков", – рассказал начальник ОВА.

Напомним, в Сумской области начали обустраивать защитные конструкции из специальных антидроновых сеток. Они предназначены для того, чтобы усложнять работу вражеской аэроразведки и снизить эффективность атак дронов. Местные власти отмечают, что это повышает безопасность местных жителей и военных.

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