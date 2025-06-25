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У Запоріжжі площу та сквер в центрі міста перейменують. Стало відомо, які назви виставили на голосування

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 24 червня в Запоріжжі почались опитування щодо нової назви площі та скверу в центрі міста. Йдеться про площу Маяковського та сквер, який знаходиться поруч. Голосувати жителі міста будуть до 10 липня.

Для площі Маяковського пропонують такі назви:

"Майдан Митців" - оскільки в минулому голосуванні найбільше людей підтримали саме цей варіант;

"Майдан Гідності" - як шану українському народу.

Що стосується скверу, який знаходиться поруч з площею, то пропонують такі назви:

"Сквер Мистецький" - оскільки поруч бульвар художниці Марії Примаченко, і цю локацію часто використовують для проведення творчих заходів;

"Сквер родинний" - оскільки це місце, де часто проводять час з родинами.

Голосувати за нову назву для площі Маяковського можна тут. Обрати назву для скверу можна тут.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині активісти прибрали з братської могили табличку російською мовою. Вони наголосили, що це лише частина процесу очищення меморіалів від символів агресора.