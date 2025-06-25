У Запоріжжі перейменують площу Маяковського: які варіанти
У Запоріжжі площу та сквер в центрі міста перейменують. Стало відомо, які назви виставили на голосування
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
З 24 червня в Запоріжжі почались опитування щодо нової назви площі та скверу в центрі міста. Йдеться про площу Маяковського та сквер, який знаходиться поруч. Голосувати жителі міста будуть до 10 липня.
Для площі Маяковського пропонують такі назви:
- "Майдан Митців" - оскільки в минулому голосуванні найбільше людей підтримали саме цей варіант;
- "Майдан Гідності" - як шану українському народу.
Що стосується скверу, який знаходиться поруч з площею, то пропонують такі назви:
- "Сквер Мистецький" - оскільки поруч бульвар художниці Марії Примаченко, і цю локацію часто використовують для проведення творчих заходів;
- "Сквер родинний" - оскільки це місце, де часто проводять час з родинами.
Голосувати за нову назву для площі Маяковського можна тут. Обрати назву для скверу можна тут.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині активісти прибрали з братської могили табличку російською мовою. Вони наголосили, що це лише частина процесу очищення меморіалів від символів агресора.