10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 03:00

У Запоріжжі перейменують площу Маяковського: які варіанти

25 червня 2025, 03:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі площу та сквер в центрі міста перейменують. Стало відомо, які назви виставили на голосування

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 24 червня в Запоріжжі почались опитування щодо нової назви площі та скверу в центрі міста. Йдеться про площу Маяковського та сквер, який знаходиться поруч. Голосувати жителі міста будуть до 10 липня.

Для площі Маяковського пропонують такі назви:

  • "Майдан Митців" - оскільки в минулому голосуванні найбільше людей підтримали саме цей варіант;
  • "Майдан Гідності" - як шану українському народу.

Що стосується скверу, який знаходиться поруч з площею, то пропонують такі назви:

  • "Сквер Мистецький" - оскільки поруч бульвар художниці Марії Примаченко, і цю локацію часто використовують для проведення творчих заходів;
  • "Сквер родинний" - оскільки це місце, де часто проводять час з родинами.

Голосувати за нову назву для площі Маяковського можна тут. Обрати назву для скверу можна тут.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині активісти прибрали з братської могили табличку російською мовою. Вони наголосили, що це лише частина процесу очищення меморіалів від символів агресора.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
переіменування Запоріжжя дерусифікація
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Актор "Дизель шоу" Гашенко пояснив, у якому випадку він може піти на фронт
25 червня 2025, 05:20
На Харківщині затримали чоловіка, який ґвалтував трьох своїх падчерок віком 16, 11 та 10 років
25 червня 2025, 05:05
Почати нове життя: понад 1 000 ВПО у Запоріжжі знайшли роботу
25 червня 2025, 04:45
Бійці ССО знищили штурмову групу росіян під Покровськом
25 червня 2025, 04:30
Смертельна ДТП у Харкові: мотоцикліст врізався у припаркований тролейбус
25 червня 2025, 03:55
Неподалік від Кривого Рогу фотограф помітив унікальну тварину
25 червня 2025, 03:35
На Сході українські дронарі знищили бронетехніку та розмінували FPV-засідки окупантів
25 червня 2025, 01:25
На Закарпатті обвалився транспортний міст: низка сіл залишилася без сполучення
25 червня 2025, 00:05
Заступився за матір: у Харкові пасинок вистрелив у вітчима
24 червня 2025, 23:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »