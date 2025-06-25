В сети показали последствия российской атаки на Запорожье

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Россияне ударили по Запорожью из реактивной системы залпового огня – теперь жители города собирают на своих дворах стальные обломки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

"Такие боеприпасы взрываются не при столкновении с поверхностями, а на высоте 200-250 метров над землей и рассеивают стальной "град" из осколков", - говорит эксперт Валерий Снегирев.

Осколки повредили дома, авто и металлические ограждения.

Коммунальные службы и жители частного сектора ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, в Запорожье из горящей многоэтажки спасли двух женщин.