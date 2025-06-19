08:05  19 июня
Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье
03:40  19 июня
Украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов
07:45  19 июня
В Днепропетровской области трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в дерево
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 07:57

В Бердянске ликвидирован коллаборант Михаил Грицай

19 июня 2025, 07:57
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В среду, 18 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Михаила Павловича Грицая

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Грицай, уроженец Полтавщины, проживал в Бердянске. До полномасштабного вторжения возглавлял местный центр партии "Социалистическая Украина".

После захвата города российскими войсками в 2022 году сознательно принял сторону врага и занял должность в оккупационной администрации — исполнял обязанности так называемого "городского головы" и одновременно отвечал за инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетику.

Фактически занимался хищением украинской государственной собственности в пользу российских окупантов. Также был непосредственно причастен к военным преступлениям — помогал репрессивным органам РФ выявлять и преследовать проукраинское население, передавал украинских граждан в руки ФСБ, приобщался к организации застенков в городе.

В апреле 2022 года Грицаю было заочно уведомлено о подозрении в государственной измене.

Напомним, на днях СБУ задержала военного, оказавшегося агентом РФ. "Крот" наводил вражеские удары по воинской части.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область Бердянск сотрудничество с врагом РФ война коллаборант ГУР предательство
СБУ задержала военного, оказавшегося агентом РФ
18 июня 2025, 18:39
В Запорожье приговорили к 15 годам коллаборанта, который шпионил за украинскими военными
18 июня 2025, 12:42
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Запорожье третий день подряд фиксируют загрязнение воздуха
19 июня 2025, 08:53
Утренняя атака на Никопольщину: пятеро раненых, среди них – ребенок
19 июня 2025, 08:52
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
19 июня 2025, 08:44
На Прикарпатье мужчина убил 79-летнюю соседку топором
19 июня 2025, 08:33
В Одессе пропала 7-летняя девочка
19 июня 2025, 08:24
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены 9 человек
19 июня 2025, 08:08
Трое украинских энергетиков пытались бежать в Венгрию во время командировки в Закарпатье
19 июня 2025, 08:05
В Днепропетровской области трамвай с пассажирами сошел с рельсов и въехал в дерево
19 июня 2025, 07:45
За сутки ВСУ уничтожили 1080 окупантов и 249 единиц техники, – Генштаб
19 июня 2025, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »