В Бердянске ликвидирован коллаборант Михаил Грицай

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В среду, 18 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Михаила Павловича Грицая

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Грицай, уроженец Полтавщины, проживал в Бердянске. До полномасштабного вторжения возглавлял местный центр партии "Социалистическая Украина".

После захвата города российскими войсками в 2022 году сознательно принял сторону врага и занял должность в оккупационной администрации — исполнял обязанности так называемого "городского головы" и одновременно отвечал за инфраструктуру, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетику.

Фактически занимался хищением украинской государственной собственности в пользу российских окупантов. Также был непосредственно причастен к военным преступлениям — помогал репрессивным органам РФ выявлять и преследовать проукраинское население, передавал украинских граждан в руки ФСБ, приобщался к организации застенков в городе.

В апреле 2022 года Грицаю было заочно уведомлено о подозрении в государственной измене.

Напомним, на днях СБУ задержала военного, оказавшегося агентом РФ. "Крот" наводил вражеские удары по воинской части.