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11 июня 2025, 15:38

Запорожские полицейские разоблачили незаконную добычу воды на 2,7 млн грн

11 июня 2025, 15:38
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Фото: полиция Запорожской области
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Полиция раскрыла схему незаконной добычи воды с многомиллионными убытками

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожской области полиция раскрыла схему незаконной добычи подземных вод, нанесшую государству ущерб более чем на 2,7 миллиона гривен. Фигурантом дела стал 42-летний бывший директор одного из коммунальных предприятий. По данным следствия, в период с 2018 по 2020 он организовал добычу воды из артезианских скважин без соответствующего разрешения. К этому были привлечены подчиненные работники, не знавшие о незаконных намерениях руководителя.

Полиция сообщила мужчине о подозрении. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса: незаконная добыча полезных ископаемых и злоупотребление служебным положением. Санкции предусматривают до 6 лет лишения свободы и запрета занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается под руководством областной прокуратуры. Правоохранители напоминают, что пользование недрами требует специальных разрешений и ответственности перед законом.

Напомним, под Запорожьем россияне атаковали FPV-дроном автомобиль: ранены гражданские.

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подозрение преступление убытки Запорожская область незаконная добыча
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