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Правоохоронці викрили хакера, який незаконно майнив криптовалюту. Робив він це за допомогою зламу клієнтів всесвітньо відомої хостинг-компанії

Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.

Правоохоронці Запорізької області викрили хакера, який зламав понад 5 тисяч клієнтів всесвітньо відомої хостинг-компанії для генерування криптовалюти на серверах організації. Він робив це з метою майнінгу криптовалюти через сервери підприємства. Його викрили за підтримки Європолу.

35-річний уродженець Полтави з 2018 року збирав інформацію з відкритих джерел, знаходив слабкі місця в захисті різних міжнародних компаній, та отримував доступ до їх серверів. Також він, коли отримував доступи до облікових записів людей, почав несанкціоновано розгортати віртуальні машини. Таким чином, компанія зазнала збитків на понад 4,5 мільйона доларів.

Хакер періодично змінював місце проживання у межах Полтавської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Правоохоронці також з'ясували, що він мав численні облікові записи на хакерських форумах.

"Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили в Кіберполіції.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили групу хакерів, які крали гроші в іноземців. Вони розробили шкідливе програмне забезпечення та розсилали його електронною поштою. Коли людина відкривала це — зловмисники отримували доступ до банківських рахунків та гаманців.