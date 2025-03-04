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04 березня 2025, 10:45

На Полтавщині затримали ексрегіонала, рецидивіста та хакера, які поширювали російську пропаганду

04 березня 2025, 10:45
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала на Полтавщині трьох поплічників російських спецслужб, які проводили інформаційні диверсії проти України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що одним із фігурантів є колишній функціонер забороненої Партії регіонів. Зловмисник писав замовні статті для міжнародних рупорів Кремля.

За даними слідства, чоловік підготував десятки публікацій, в яких виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Сили оборони України.

Для конспірації фігурант створював ворожий контент під псевдонімом. А для контактів із представниками російських спецслужб використовував анонімні чати у месенджерах.

Ще одну підозру отримав місцевий мешканець, який уже має вирок за поширення прокремлівської пропаганди, але під час випробувального терміну повторив злочин.

Цього разу рецидивіст поширював на своїй сторінці у фейсбуку провокативні дописи, де заперечував воєнні злочини рашистів та закликав до державного перевороту в Україні.

Також кіберфахівці СБУ спільно з Національною поліцією викрили у Горішніх Плавнях ІТ-фахівця, який організував ботоферму для поширення наративів Кремля в інтернеті.

За матеріалами справи, зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах.

У подальшому рашисти використовували ці "облікові записи" для "розгону" російського контенту нібито від громадян України.

Наразі нейтралізовано понад 10 тис. псевдосторінок, які були створені через ботоферму зловмисника.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, протягом вихідних СБУ та Нацполіція запобігли 4-м терактам і диверсіям, які мали відбутися в Україні на замовлення РФ.

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