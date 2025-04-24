Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили хакерів, які розробили програму для крадіжки грошей з банківських рахунків. Вони отримували дані з комп'ютерів та мобільних телефонів потерпілих

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Українські правоохоронці спільно з чеськими колегами викрили хакерів, які обкрадали банківські рахунки та криптогаманці іноземців. Слідчі з'ясували, що зловмисники виготовляли шкідливе програмне забезпечення і розсилали його разом із медіафайлами на електронні пошти.

Коли людина відкривала це повідомлення зі шкідливим колом — аферисти отримували доступ до комп'ютерів та мобільних телефонів. Таким чином зловмисники викрадали кошти громадян ЄС та США з їх електронних рахунків та криптогаманців.

"Слідчі поліції повідомили всім чотирьом учасникам про підозру. Фігурантам загрожує до пʼяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі викрили хакера, програмою якого могли б скористатися аферисти. За допомогою цієї програми шахраї могли викрадати дані, збережені на компʼютері.