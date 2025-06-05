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Правоохранители разоблачили хакера, который незаконно мелькнул криптовалюту. Делал он это с помощью взлома клиентов Всемирно известной хостинг-компании

Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.

Правоохранители Запорожской области разоблачили хакера, который сломал более 5 тысяч клиентов всемирно известной хостинг-компании для генерирования криптовалюты на серверах организации. Он делал это с целью майнинга криптовалюты через серверы предприятия. Его уличили при поддержке Европола.

35-летний уроженец Полтавы с 2018 года собирал информацию из открытых источников, находил слабые места в защите разных международных компаний и получал доступ к их серверам. Также он, когда получал доступы к аккаунтам людей, начал несанкционированно разворачивать виртуальные машины. Таким образом, компания понесла убытки более чем на 4,5 миллиона долларов.

Хакер периодически менял место жительства в пределах Полтавской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей. Правоохранители также выяснили, что у него были многочисленные учетные записи на хакерских форумах.

"Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сообщили в Киберполиции.

Напомним, ранее в Украине разоблачили группу хакеров, воровавших деньги у иностранцев. Они разработали вредоносное программное обеспечение и рассылали его по электронной почте. Когда человек открывал это, злоумышленники получали доступ к банковским счетам и кошелькам.