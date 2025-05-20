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Київські правоохоронці завершили розслідування щодо хакера, який втручався в роботу системи МВС. Стало відомо, що йому загрожує

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці судитимуть хакера, який втручався в роботу сервісних центрів МВС. Він за 1 000 гривень продавав талони електронної черги. Зараз слідчі вже завершили досудове розслідування відносно 27-річного мешканця Київщини та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними правоохоронців, 27-річний чоловік шукав в соцмережах "клієнтів", які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін. Потім він втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів.

Внаслідок цього електронна черга реальних користувачів блокувалась, а їхнє місце займали "замовники". Хакер продав щонайменше 50 талонів, а оплату отримував на банківські картки.

Йому оголосили про підозру. Зараз вже скерували обвинувальний акт до суду. Хакеру загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили хакерів, які обкрадали банківські рахунки іноземців. Вони виготовляли шкідливе програмне забезпечення і розсилали його разом із медіафайлами на електронні пошти.