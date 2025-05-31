Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения

фото: Запорожская ОВА

Вчера, 30 мая, российские оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибла 9-летняя девочка и ранен подросток, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 34, частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"Один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку одного из прифронтовых сел Пологовского района. Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний подросток.