Армия РФ сбросила на Запорожскую область 40 авиабомб: есть жертва, раненый и разрушения
Вчера, 30 мая, российские оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибла 9-летняя девочка и ранен подросток, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 34, частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"Один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 31 мая РФ сбросила КАБы на жилую застройку одного из прифронтовых сел Пологовского района. Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний подросток.
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