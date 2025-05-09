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09 травня 2025, 09:55

СБУ вперше в історії викрила мережу шпигунів воєнної розвідки Угорщини: деталі затримання

09 травня 2025, 09:55
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Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. На Закарпатті затримали двох агентів із мережі угорської спецслужби

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

За матеріалами слідства, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його особу вже ідентифікували.

Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у "режим очікування" ще в 2021 році. За даними контррозвідки, куратор "активував" цього агента у вересні 2024 року.

Тоді ж зрадник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення і отримати наступну інформацію:

  • яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;
  • яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;
  • яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;
  • які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;
  • наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Після отриманих завдань агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 на Закарпатті.

Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За матеріалами СБУ, під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. Зрадник підшукував мережу інформаторів. Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні 2025 року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, агент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту. Попередньо, він уже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще одна затримана – колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучили телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ у Києві та Рівному. Їх підозрюють у підготовці координат для ракетно-дронових ударів РФ по Україні.

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