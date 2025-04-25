Українські прикордонники та СБУ затримали у Чорному судно, що перевозило зерно з окупованого Криму

фото: ДПСУ

У внутрішніх водах Чорного моря затримано іноземне судно, задіяне в незаконному перевезенні до третіх країн української агропродукції, вивезеної з тимчасово окупованої території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Спільну операцію провели співробітники оперативних підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби та Служби безпеки України.

Зазначається, що наприкінці 2024 року зазначене судно — суховантаж — доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці, незаконно вивезеної з тимчасово окупованої частини півдня України.

З метою маскування походження вантажу судно ходило під прапором однієї з азійських держав.

Судно наразі заарештовано, екіпаж доставлено для подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, наприкінці березня на узбережжя Одещини винесло морську міну: як її знищили.