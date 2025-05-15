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Правоохранители разоблачили растрату средств в Запорожьеоблэнерго. Оказалось, что речь идет о сумме более 700 миллионов гривен

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили бывших руководителей Запорожьеоблэнерго, нанесших ущерб компании на 730 миллионов гривен. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, в 2019 году фигуранты заключили договор с промышленным предприятием на поставку электроэнергии на его производственные мощности. Производитель должен был получать от госкомпании электроэнергию по тарифу 2-го класса, предусмотренному для промышленных объектов, не имеющих собственной подстанции.

Дело в том, что из-за дополнительного использования высоковольтных линий и кабельных систем для подачи потребителю его стоимость растет. Однако на самом деле, как выяснили в ходе расследования, завод получал электроэнергию по тарифу 1 класса, что значительно уменьшает ее себестоимость.

Бывший руководитель энергопредприятия не проверил достоверность происхождения электроэнергии и допустил ущерб в особо крупных размерах. В результате был нанесен ущерб 730 миллионов гривен.

"Также в ходе расследования дополнительно установлено, что эксочельщик энергетической компании незаконно собирал конфиденциальную информацию о подчиненных", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили подрядчика, присвоившего себе часть бюджетных средств. Во время проведения строительных работ он завысил цены и присвоил 2,8 миллиона гривен. Эти деньги из бюджета выделялись на строительство детского сада.