Армія РФ скинула на Запорізьку область 28 авіабомб: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські окупанти завдали 457 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала людина, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили 11 приватних будинків, квартир та автомобілів.
"72-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 28 авіаційних ударів по Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Червоному, Малинівці, Темирівці, Новодарівці та Новоіванівці.
- 249 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Чотири обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 176 артударів завдали війська РФ по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Раніше повідомлялося, що 13 російський дрон поранив літнього чоловіка в Запорізькій області.
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