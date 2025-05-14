Армия РФ сбросила на Запорожскую область 28 авиабомб: повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 457 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадал человек, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"72-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили 11 частных домов, квартир и автомобилей.
Ранее сообщалось, что 13 российский дрон ранил пожилого мужчину в Запорожской области.
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