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14 мая 2025, 07:20

Армия РФ сбросила на Запорожскую область 28 авиабомб: повреждена инфраструктура

14 мая 2025, 07:20
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 457 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадал человек, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"72-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили 11 частных домов, квартир и автомобилей.

Ранее сообщалось, что 13 российский дрон ранил пожилого мужчину в Запорожской области.

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