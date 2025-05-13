Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранені цивільні
Протягом поточної доби, 13 травня, російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину. Загарбники били по Дніпропетровщині FPV-дронами й артилерією. Поранені двоє цивільних
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За добу найбільше атак пережила Нікопольщина. Загарбники обстрілювали Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади.
Внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, п’ятиповерхівка, приватний будинок і лінія електропередач. Через ворожі удари постраждав мирний житель. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу на місці.
Сергій Лисак додав, що російський дрон-камікадзе завдав удару по Новопавлівській громаді на Синельниківщині.
"Там також поранений чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечене авто", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 13 травня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія".