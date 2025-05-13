На Сумщині внаслідок ворожої атаки горів житловий будинок
Росіяни вчергове атакували Сумщину. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
13 травня росіяни атакували Ворожбянську громаду у Сумській області. Внаслідок атаки ворога частково зруйновані житлові будинки та будівлі господарського призначення. В одному з будинків сталась пожежа.
На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники не допустили поширення вогню та загасили пожежу.
Нагадаємо, раніше на Харківщині росіяни атакували дроном службову машину комунальної служби. Внаслідок атаки постраждало двоє комунальників, які якраз їхали на ремонтні роботи.
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