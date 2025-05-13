Атака БпЛА в Запорізькій області: дрон РФ поранив літнього чоловіка

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні зранку в області ворожий дрон атакував цивільну автівку. Постраждав 72-річний чоловік, який перебував у транспортному засобі.

Пораненого доставили до медзакладу, де йому надають необхідну допомогу.

Як відомо, Росія постійно атакує цивільних. Так, 9 травня на Запоріжжі ворожий дрон поцілив у цивільне авто, постраждало подружжя.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.