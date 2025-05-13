14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 травня 2025, 19:50

Окупанти вдарили КАБами по селу на Харківщині: є загиблі та поранені

13 травня 2025, 19:50
Читайте также на русском языке
фото: Олег Синєгубов
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 13 травня, російські війська завдали авіаудару по селу Нечволодівка Куп’янського району. Через обстріли загинули дві людини, також є постраждалі

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За оперативними даними, загарбники скинули на населений пункт три КАБи.

"Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку", — йдеться у повідомленні.

Також через ворожу атаку постраждали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

За даними ДСНС України, внаслідок авіаударів РФ по Нечволодівці загинули двоє людей — чоловік і жінка, ще шестеро постраждали.

Нагадаємо, вдень 13 травня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Синєгубов Олег Васильович загиблі окупанти ДСНС Харківська область постраждалі Харківська ОВА авіаудар КАБ
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранені цивільні
13 травня 2025, 19:15
Росія вночі атакувала Україну дронами: скільки збила ППО
13 травня 2025, 10:15
Масовані обстріли Херсонщини: пошкоджено 10 будинків, поранено дитину
13 травня 2025, 09:03
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
На Донеччині у 8 селах оголосили примусову евакуацію родин із дітьми, — ОВА
13 травня 2025, 20:35
Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по позиціях окупантів
13 травня 2025, 20:05
На Одещині зник 8-річний хлопчик
13 травня 2025, 19:45
Киянин "продавав" ухилянтам додаткових дітей
13 травня 2025, 19:25
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранені цивільні
13 травня 2025, 19:15
У Миргороді раптово помер чоловік: поліція встановлює обставини
13 травня 2025, 18:55
У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
13 травня 2025, 18:51
Заманювали в сексуальне рабство: в України викрили організацію, яка торгувала жінками
13 травня 2025, 18:47
В Одесі пролунав вибух
13 травня 2025, 18:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Ганна Маляр
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »