Окупанти вдарили КАБами по селу на Харківщині: є загиблі та поранені

фото: Олег Синєгубов

У вівторок, 13 травня, російські війська завдали авіаудару по селу Нечволодівка Куп’янського району. Через обстріли загинули дві людини, також є постраждалі

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За оперативними даними, загарбники скинули на населений пункт три КАБи.

"Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку", — йдеться у повідомленні.

Також через ворожу атаку постраждали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

За даними ДСНС України, внаслідок авіаударів РФ по Нечволодівці загинули двоє людей — чоловік і жінка, ще шестеро постраждали.

Нагадаємо, вдень 13 травня російські окупанти атакували Харків безпілотником типу "Молнія".