Хотел арендовать жилье: в Запорожской области переселенца обманул на деньги квартирный аферист
Правоохранители рассказали о случае, когда мошенник обманул переселенца, искавшего новое жилье. В полиции рассказали, как не стать жертвами квартирного афериста
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
К правоохранителям обратился переселенец, который стал жертвой аферистов. Он рассказал, что на сайте объявлений нашел сообщение об аренде жилья. Тогда он пообщался с арендодателем, договорился об осмотре квартиры и заплатил задаток в сумме 12 500 гривен. Когда злоумышленник получил средства, он сразу перестал отвечать на телефонные звонки. Таким образом, переселенец лишился денег и не получил жилье.
Правоохранители призывают обращать внимание на следующие моменты:
- Мошенники не желают подписывать договоры (особенно в бланках, заготовленных не ими, или в сопровождении юриста);
- На досках объявлений сомнительные арендодатели обычно максимально скрывают свои данные;
- Большинство злоумышленников не сможет рассказать о районе, инфраструктуре, расположении небольших магазинов, остановках транспорта, местных достопримечательностях и других мелочах;
- Часто аферисты предлагают цену ниже средней на рынке жилья.
- Если арендодатель не может ответить о последнем ремонте, расположении коммуникаций, состоянии и особенностях работы сантехники, бытовой техники, скорее всего это — мошенник.
- Если вы или ваши близкие стали заложниками мошеннических действий, немедленно сообщайте по номеру 102 или обращайтесь в ближайшее отделение полиции.
Напомним, на Волыни разоблачили афериста, который обманывал людей на фейковых розыгрышах в соцсетях. Он обещал людям ценные призы, но за получение этих подарков нужно было внести денежный вклад. Известно, что среди пострадавших есть военные.