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12 мая 2025, 16:56

Хотел арендовать жилье: в Запорожской области переселенца обманул на деньги квартирный аферист

12 мая 2025, 16:56
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Правоохранители рассказали о случае, когда мошенник обманул переселенца, искавшего новое жилье. В полиции рассказали, как не стать жертвами квартирного афериста

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

К правоохранителям обратился переселенец, который стал жертвой аферистов. Он рассказал, что на сайте объявлений нашел сообщение об аренде жилья. Тогда он пообщался с арендодателем, договорился об осмотре квартиры и заплатил задаток в сумме 12 500 гривен. Когда злоумышленник получил средства, он сразу перестал отвечать на телефонные звонки. Таким образом, переселенец лишился денег и не получил жилье.

Правоохранители призывают обращать внимание на следующие моменты:

  • Мошенники не желают подписывать договоры (особенно в бланках, заготовленных не ими, или в сопровождении юриста);
  • На досках объявлений сомнительные арендодатели обычно максимально скрывают свои данные;
  • Большинство злоумышленников не сможет рассказать о районе, инфраструктуре, расположении небольших магазинов, остановках транспорта, местных достопримечательностях и других мелочах;
  • Часто аферисты предлагают цену ниже средней на рынке жилья.
  • Если арендодатель не может ответить о последнем ремонте, расположении коммуникаций, состоянии и особенностях работы сантехники, бытовой техники, скорее всего это — мошенник.
  • Если вы или ваши близкие стали заложниками мошеннических действий, немедленно сообщайте по номеру 102 или обращайтесь в ближайшее отделение полиции.

Напомним, на Волыни разоблачили афериста, который обманывал людей на фейковых розыгрышах в соцсетях. Он обещал людям ценные призы, но за получение этих подарков нужно было внести денежный вклад. Известно, что среди пострадавших есть военные.

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