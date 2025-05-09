Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

За останню добу росіяни 70 разів обстріляли Запорізьку область. Також ворог застосував 150 ударних дронів. Поліція отримала дев'ять повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

У Приморську дрон влучив у цивільне авто, внаслідок чого загинула жінка. Також поліцейські евакуювали 77-річну жінку та 86-річного чоловіка з прифронтової Лук'янівки. Правоохоронці закликають жителів виїжджати в більш безпечні місця. З питань евакуації можна звертатися на лінію 102.

Нагадаємо, 8 травня росіяни також обстріляли з артилерії та дронами Дніпроптеровщину. На щастя, люди не постраждали. В ОВА повідомили про понівечені житлові будинки.