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09 мая 2025, 14:24

Россияне обстреляли Запорожскую область более 70 раз: в Нацполиции призывают эвакуироваться из прифронтовых городов

09 мая 2025, 14:24
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Фото: Нацполиция
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Россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую область. За последние сутки враг направил на регион 150 ударных дронов

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

За последние сутки россияне 70 раз обстреляли Запорожскую область. Также враг применил 150 ударных дронов.

В Приморске дрон попал в гражданское авто, в результате чего погибла женщина. Также полицейские эвакуировали 77-летнюю женщину и 86-летнего мужчину из прифронтовой Лукьяновки. Правоохранители призывают жителей уезжать в более безопасные места. По вопросам эвакуации можно обращаться на линию 102.

Напомним, 8 мая россияне также обстреляли из артиллерии и дронами Днепроптеровщину. К счастью, люди не пострадали. В ОВА сообщили об изуродованных жилых домах.

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