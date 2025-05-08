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08 мая 2025, 19:40

Под Запорожьем российский дрон атаковал гражданский автомобиль: погибла женщина

08 мая 2025, 19:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В четверг, 8 мая, в селе Приморское Васильевского района россияне попали дроном по гражданскому автомобилю. Из-за вражеского удара погибла женщина

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, российский дрон-камикадзе ударил по автомобилю, в котором находились два человека. Смертельные ранения получила пассажирка машины.

"63-летняя женщина погибла в результате атаки вражеского дрона. Водитель остался невредимым", - добавил Иван Федоров.

Напомним, сегодня в Купянске на Харьковщине российский дрон попал в служебную машину коммунальной службы. В этот момент внутри находились двое мужчин, которые ехали на ремонтные работы. Они получили ранения.

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