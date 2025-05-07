Окупанти понад 600 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо людей, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 34 квартири, приватних будинків, нежитлових приміщень, об’єктів критичної інфраструктури та автомобілів.
"Чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 10 авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському.
- 373 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Степове, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Високе, Чарівне та Новодарівку.
- Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.
- 237 артобстрілів завдали окупанти по території Лобкового, Кам’янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, пізно ввечері 6 травня окупанти атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Постраждали четверо містян.
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