Російські війська зруйнували школу в Бериславі

фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вдень, 6 травня, російські окупанти вкотре обстріляли Берислав на Херсонщині. Під вогнем була цивільна інфраструктура, зокрема, школа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Фахівці зафіксували щонайменше шість "прильотів" по місту. Кілька ворожих снарядів влучили у будівлю школи.

"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Наслідки обстрілу — на фото", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня в селі Дудчани Милівської громади, що на Херсонщині, через атаку російських дронів згоріла школа.