В Запорізькій області у колишнього комбрига тероборони вилучили зброї майже на 750 тисяч гривень
За клопотанням Державного бюро розслідувань суд у Запоріжжі передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) колекцію зброї, вилучену під час слідчих дій у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Під час обшуків у фігурантів була вилучена значна кількість колекційної зброї — три самозарядні карабіни, дві гвинтівки, самозарядний пістолет та помпову рушницю.
Орієнтовна вартість вилученого — майже 750 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Запорізькій області за дрова для ЗСУ переплатили 20 мільйонів.
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