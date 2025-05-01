В Запорізькій області у колишнього комбрига тероборони вилучили зброї майже на 750 тисяч гривень

фото: ДБР

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд у Запоріжжі передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) колекцію зброї, вилучену під час слідчих дій у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Під час обшуків у фігурантів була вилучена значна кількість колекційної зброї — три самозарядні карабіни, дві гвинтівки, самозарядний пістолет та помпову рушницю.

Орієнтовна вартість вилученого — майже 750 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Запорізькій області за дрова для ЗСУ переплатили 20 мільйонів.