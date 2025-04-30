Росіяни обстріляли село на Запоріжжі: постраждав цивільний
У середу, 30 квітня, російські військові обстріляли село Приморське Василівського району. Поранений місцевий житель
Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
За оперативними даними, внаслідок ворожої атаки осколкові поранення ніг отримав 45-річний чоловік. Також через російські обстріли пошкоджений цивільний автомобіль.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка, пошкоджена цивільна інфраструктура.
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