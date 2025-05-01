В Запорожской области у бывшего комбрига терробороны изъяли оружие почти на 750 тысяч гривен

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По ходатайству Государственного бюро расследований суд в Запорожье передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) коллекцию оружия, изъятую во время следственных действий у бывшего командира одной из бригад территориальной обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Во время обысков у фигурантов было изъято значительное количество коллекционного оружия — три самозарядных карабина, две винтовки, самозарядный пистолет и насосное ружье.

Ориентировочная стоимость изъятого – почти 750 тысяч гривен.

Напомним, в Запорожской области за дрова для ВСУ переплатили 20 миллионов.