В Запорожской области у бывшего комбрига терробороны изъяли оружие почти на 750 тысяч гривен
По ходатайству Государственного бюро расследований суд в Запорожье передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) коллекцию оружия, изъятую во время следственных действий у бывшего командира одной из бригад территориальной обороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Во время обысков у фигурантов было изъято значительное количество коллекционного оружия — три самозарядных карабина, две винтовки, самозарядный пистолет и насосное ружье.
Ориентировочная стоимость изъятого – почти 750 тысяч гривен.
Напомним, в Запорожской области за дрова для ВСУ переплатили 20 миллионов.
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