13:18  23 квітня
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
13:13  23 квітня
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
12:46  23 квітня
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 20:59

У Запорізькій області за дрова для ЗСУ переплати 20 мільйонів

23 квітня 2025, 20:59
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки України
Читайте также
на русском языке

Детективи Бюро економічної безпеки та прокуратура Запорізької області підозрюють начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) у недбалому ставленні до служби, що призвело до 20-мільйонних збитків на закупівлі дров для Збройних сил України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Зазначається, що на початку 2024 року посадовець уклав прямі договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю дров для підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.

Із казни було виділено понад 73 млн грн на дрова. Дії посадовця завдали державі збитків майже на 20 млн грн.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість поранених зросла до 40.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
БЕБ Запорізька область Запоріжжя ЗСУ деревина
Росіяни атакували дронами село на Запоріжжі: пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 14:52
На Запоріжжі розвідники знищили РЛС "Гармонь-М" та бронетехніку окупантів
23 квітня 2025, 00:35
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару
22 квітня 2025, 17:30
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
ЗСУ уразили завод з виробництва ударних БпЛА в РФ - Генштаб
23 квітня 2025, 20:47
Удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла — деталі
23 квітня 2025, 20:31
Збрехали про дитину: аферист виманив у жительки Закарпаття понад 3 тисячі євро
23 квітня 2025, 20:13
Росіяни атакували дроном Харківщину, є поранений
23 квітня 2025, 19:42
На Рівненщині чоловік напав з ножем на знайомого через припарковане авто
23 квітня 2025, 19:35
На Волині викрили працівника сервісного центру МВС на хабарі
23 квітня 2025, 19:07
У Києві вибухнув автомобіль
23 квітня 2025, 18:56
Стало відомо, скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
23 квітня 2025, 18:40
У Києві на пішохідно-велосипедному мосту замінили пошкоджене скло
23 квітня 2025, 18:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »