У Запорізькій області за дрова для ЗСУ переплати 20 мільйонів

фото: Бюро економічної безпеки України

Детективи Бюро економічної безпеки та прокуратура Запорізької області підозрюють начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) у недбалому ставленні до служби, що призвело до 20-мільйонних збитків на закупівлі дров для Збройних сил України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Зазначається, що на початку 2024 року посадовець уклав прямі договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю дров для підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.

Із казни було виділено понад 73 млн грн на дрова. Дії посадовця завдали державі збитків майже на 20 млн грн.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Запоріжжю кількість поранених зросла до 40.