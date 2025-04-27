У Запоріжжі госпіталізували 12-річного підлітка, який впав у воду в кар’єрі
Інцидент трапився у суботу, 26 квітня, в одному з районів Запоріжжя. Рятувальники надали допомогу потерпілій дитині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
Виявилося, щопід час розваг в одному з кар'єрів 12-річний хлопець впав у воду та отримав травми. Надзвичайники за допомогою жорстких нош транспортували його до карети "швидкої".
"Підлітка госпіталізували до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями у Вознесенівському районі Запоріжжя трирічний хлопчик провалився у відкритий люк. Внаслідок падіння малюк дістав садна та травми.
На Полтавщині батьки побили двомісячне немовля й залишили у дачному будинкуВсі новини »
25 квітня 2025, 05:31У центрі Запоріжжя 3-річна дитина впала у відкритий каналізаційний люк
24 квітня 2025, 18:30На Київщині у водоймі виявили тіло людини
23 квітня 2025, 08:20
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Закарпатті затримали ухилянта, який за $600 купив фальшиві документи про хворобу сина
27 квітня 2025, 18:25У березні Росія понад 750 разів застосувала на фронті хімічну зброю
27 квітня 2025, 17:40Російська армія скинула авіабомби на Костянтинівку: 3 людини загинули, 4 постраждали
27 квітня 2025, 15:10Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ — Ужгород
27 квітня 2025, 14:31Російський дрон атакував цивільне авто в Купʼянську: постраждав лікар
27 квітня 2025, 13:51Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії станом на 27 квітня
27 квітня 2025, 13:18Прикордонники показали, як збили Shahed на Київщині
27 квітня 2025, 12:55Через російські бомбардування Донеччини 4 цивільних загинули і 17 поранені
27 квітня 2025, 12:30Російська авіація атакувала Херсон: пошкоджені лікарня та будинки, поранені цивільні
27 квітня 2025, 12:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?