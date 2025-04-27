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27 квітня 2025, 16:55

У Запоріжжі госпіталізували 12-річного підлітка, який впав у воду в кар’єрі

27 квітня 2025, 16:55
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фото: ДСНС України у Запорізькій області
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Інцидент трапився у суботу, 26 квітня, в одному з районів Запоріжжя. Рятувальники надали допомогу потерпілій дитині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

Виявилося, щопід час розваг в одному з кар'єрів 12-річний хлопець впав у воду та отримав травми. Надзвичайники за допомогою жорстких нош транспортували його до карети "швидкої".

"Підлітка госпіталізували до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями у Вознесенівському районі Запоріжжя трирічний хлопчик провалився у відкритий люк. Внаслідок падіння малюк дістав садна та травми.

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