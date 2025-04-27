В Запорожье госпитализировали 12-летнего подростка, упавшего в воду в карьере

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Инцидент произошел в субботу, 26 апреля, в одном из районов Запорожья. Спасатели оказали помощь пострадавшему ребенку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

Оказалось, что во время развлечений в одном из карьеров 12-летний парень упал в воду и получил травмы. Чрезвычайники с помощью жестких ношей транспортировали его в карету "скорой".

"Подростка госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Вознесеновском районе Запорожья трехлетний мальчик провалился в открытый люк. В результате падения малыш получил ссадины и травмы.