На Київщині у водоймі виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Київській області

Трагедія сталася вранці 21 квітня у селищі Зелений Бір Фастівського району. Рятувальники дістали тіло потопельника з водойми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

Близько 09:20 жителі Глевахівської громади помітили у водоймі на вулиці Виноградній тіло людини без ознак життя.

"За допомогою надувного човна, рятувальники доставили потопельника на берег. Ним виявилась особа чоловічої статі, яку передали працівникам Національної поліції", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 21 квітня у місті Біла Церква Київської області рятувальники дістали з річки Рось тіло 15-річної дівчини.