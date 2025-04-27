Окупанти понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі
Минулої доби російські окупанти завдали 408 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 3 повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- дев'ять авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці.
- 226 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- п'ять обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 168 артударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Копанів та Новодарівки.
Нагадаємо, вчора росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє місцевих мешканців отримали тяжкі поранення.
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