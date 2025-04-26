Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: є загиблі та поранені

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У Донецькій області 26 квітня російські війська завдали серії ударів по мирних населених пунктах

Про це повідомила прокуратура області, передає RegioNews.

Зазначається, що об 11:35 під час обстрілу Костянтинівки окупанти скинули три авіабомби на житловий сектор: загинув 41-річний чоловік, ще двоє місцевих мешканців — 60-річна жінка та 50-річний чоловік — отримали тяжкі поранення.

За кілька хвилин місто знову опинилося під атакою: загинув 45-річний мешканець, ще троє людей зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень.

Ворог застосував авіабомби "ФАБ-250" з УМПК.

Крім того, росіяни обстріляли район села Новоекономічне у Покровському районі. Внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік, ще троє осіб отримали поранення.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області 51 раз. Є загиблі та поранені серед цивільних, зафіксовано значні руйнування.