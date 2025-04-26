На Херсонщині через артобстріл загинула 70-річна жінка
У Білозерці Херсонської області внаслідок артобстрілу в суботу, 26 квітня, загинула 70-річна жінка
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За попередніми даними слідства, 26 квітня близько 12:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка.
Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Вона перебувала на подвір’ї власного будинку під час вибуху снаряду.
Прокурори та слідчі продовжують фіксувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими.
Нагадаємо, 25 квітня росіяни атакували Дніпровський район Херсона, троє поранених.
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