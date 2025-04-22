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22 квітня 2025, 10:28

Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинки та заміський комплекс

22 квітня 2025, 10:28
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фото: Київська ОВА
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У ніч на 22 квітня Київщина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, постраждалих серед мирного населення немає.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському районі: пошкоджено шість приватних житлових будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.

Також виникла пожежа на будівельному майданчику — її оперативно ліквідували.

Окрім того, в результаті атаки постраждало приміщення заміського комплексу.

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків та роботи з ліквідації пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч проти 22 квітня Росія атакували Україну 54 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів.

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