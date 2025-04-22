Нічна атака дронів на Київщині: пошкоджено будинки та заміський комплекс
У ніч на 22 квітня Київщина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, постраждалих серед мирного населення немає.
Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському районі: пошкоджено шість приватних житлових будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі.
Також виникла пожежа на будівельному майданчику — її оперативно ліквідували.
Окрім того, в результаті атаки постраждало приміщення заміського комплексу.
Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків та роботи з ліквідації пошкоджень.
Нагадаємо, в ніч проти 22 квітня Росія атакували Україну 54 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів.