Росіяни порушили "Великоднє перемирʼя" 2935 разів, — Зеленський

фото: president.gov.ua

Вчора російська окупаційна армія 2935 разів порушила "російську обіцянку про тишу на Великдень". Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку бої не припинялися

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", — заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що минулої доби Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію. Він додав, що вчора поблизу Торецька загинули бійці ЗСУ, які потрапили у російську засідку.

Також повідомлялося, що 20 квітня росіяни влаштували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".