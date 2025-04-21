12:00  21 квітня
На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — Генштаб
11:00  21 квітня
Залізла на вагон-цистерну: на Волині дитину вразило струмом
17:15  20 квітня
На Київщині через спалювання сухої трави згоріли свійські тварини
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2025, 07:30

Росіяни порушили "Великоднє перемирʼя" 2935 разів, — Зеленський

21 квітня 2025, 07:30
Читайте также на русском языке
фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Вчора російська окупаційна армія 2935 разів порушила "російську обіцянку про тишу на Великдень". Найбільше обстрілів і штурмових дій відбулося на Покровському напрямку. На Курському напрямку бої не припинялися

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу – 2935. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", — заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що минулої доби Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна фіксує кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готова надати партнерам відповідну інформацію. Він додав, що вчора поблизу Торецька загинули бійці ЗСУ, які потрапили у російську засідку.

Також повідомлялося, що 20 квітня росіяни влаштували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Великдень перемир'я Зеленський Володимир
Зеленський: на Торецькому напрямку воїни ЗСУ потрапили в російську засідку, є загиблі
20 квітня 2025, 17:40
Ми фіксуємо кожне порушення Росією обіцянки повної тиші на весь час Великодня, — Зеленський
20 квітня 2025, 13:40
Рано чи пізно зло відступить і життя переможе: Зеленський привітав українців із Великоднем
20 квітня 2025, 10:35
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
У Кам’янському п'яний чоловік у військовій формі стріляв з автомата по цивільним
21 квітня 2025, 12:35
На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — Генштаб
21 квітня 2025, 12:00
На Черкащині внаслідок атаки БпЛА пошкоджений об'єкт інфраструктури
21 квітня 2025, 11:35
Залізла на вагон-цистерну: на Волині дитину вразило струмом
21 квітня 2025, 11:00
Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій
21 квітня 2025, 10:30
Вночі Україну атакували ракети та майже 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО
21 квітня 2025, 09:55
"Великоднє перемирʼя": росіяни вбили 3 жителів Херсонщини, є поранені
21 квітня 2025, 09:30
На Великдень окупанти понад 130 разів обстріляли Запорізьку область
21 квітня 2025, 09:05
Росія атакувала Миколаїв невідомими ракетами, — ОВА
21 квітня 2025, 08:55
У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
21 квітня 2025, 08:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Олександр Коваленко
Всі блоги »