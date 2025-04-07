У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили запоріжця, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як стало відомо, 32-річний житель міста Запоріжжя мав за грошову винагороду виготовити липові документи та видати "білий білет" чоловікові, аби уникнути мобілізації.

Вартість повного пакету послуг становила 15000 доларів та включала увесь пакет документів необхідних для зняття з військового обліку в ТЦК та СП і безперешкодний перетин державного кордону України.

Зловмисника затримали під час отримання першої частини траншу за послуги в розмірі 2000 доларів. його заарештували.

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