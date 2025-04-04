Росія атакувала Запорізьку область балістичними ракетами
Армія РФ атакувала Запорізьку область балістичними ракетами. У регіоні було чути вибухи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 24 Канал.
Близько 19 год. у Запорізькій та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.
Наразі відомо про прильоти у Кривому Розі та Запоріжжі.
О 19:09 у деяких районах Запоріжжі прогриміли вибухи. Зазначається, що росіяни вдарили по місту балістикою, випущеною з Таганрогу.
Згодом для Запорізької області оголосили відбій тривоги.
Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть прихильницю Путіна. Жінка активно поширювала проросійську пропаганду.
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