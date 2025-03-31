Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області, загинула жінка
Російська авіація атакували одну з громад Запорізької області
Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни нанесли пʼять ударів КАБами по одній з громад області. Оперативні служби встановлюють наслідки", - йдеться у повідомленнні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок авіаудару росіян по області загинула жінка.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня армія РФ завдала удару по Запорізькій області. Через ворожу атаку знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки.
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