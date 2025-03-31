Удари КАБами, обстріли з РСЗВ та артилерії: на Запоріжжі пошкоджена цивільна інфраструктура
Минулої доби російські війська завдали 395 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 3 повідомлення про пошкодження приватних будинків та автівки. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що протягом минулої доби війська РФ здійснили:
- чотири авіаційних удари по Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Новодарівці;
- 255 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- два обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку;
- 134 артудари завдали окупанти по території П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, у неділю, 30 березня, армія РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська на Харківщині. Постраждали щонайменше чотири людини.
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