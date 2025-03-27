Россияне нанесли 400 ударов по Запорожской области: одна из общин – без света и связи
За сутки оккупанты нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Степногорску, Приморскому, Каменскому, Лобковому и Новоандреевке.
Кроме того:
- 253 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
- 13 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковловку, Каменское, Малую Токмачку и Новодаровку.
- 125 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
Из-за ночных вражеских обстрелов без света и связи осталась одна из прифронтовых общин Запорожской области.
По данным ОВА, поступило 7 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. Возникли пожары. Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
Кроме Харькова, россияне вечером атаковали поселок Золочев. Беспилотник попал в жилой дом. Есть пострадавшие.