04:23  27 марта
В Полтавской области работника предприятия убило током во время монтажных работ
08:29  27 марта
Потери РФ по состоянию на 27 марта: Генштаб обновил данные
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 08:59

Россияне нанесли 400 ударов по Запорожской области: одна из общин – без света и связи

27 марта 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За сутки оккупанты нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Степногорску, Приморскому, Каменскому, Лобковому и Новоандреевке.

Кроме того:

  • 253 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
  • 13 обстрелов из РСЗО накрыли Новояковловку, Каменское, Малую Токмачку и Новодаровку.
  • 125 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Из-за ночных вражеских обстрелов без света и связи осталась одна из прифронтовых общин Запорожской области.

По данным ОВА, поступило 7 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. Возникли пожары. Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

Кроме Харькова, россияне вечером атаковали поселок Золочев. Беспилотник попал в жилой дом. Есть пострадавшие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война электричество Запорожская область авиабомба беспилотники гражданские РСЗВ Град
Последствия атаки по Днепру: есть раненые, поврежденные многоэтажки, автомобили
27 марта 2025, 08:23
Вражеская атака на Харьков: пострадали 11 человек
27 марта 2025, 07:46
Оккупанты нанесли повторный удар по Конотопу: на месте работали спасатели
27 марта 2025, 07:16
Все новости »
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В окрестностях Киева зафиксировали 10 российских беспилотников
27 марта 2025, 09:30
Пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков на Купянском направлении
27 марта 2025, 09:29
Потери РФ по состоянию на 27 марта: Генштаб обновил данные
27 марта 2025, 08:29
Последствия атаки по Днепру: есть раненые, поврежденные многоэтажки, автомобили
27 марта 2025, 08:23
"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки
27 марта 2025, 08:08
В Винницкой области член ВЛК обещал за взятку признать военнообязанного ограниченно пригодным
27 марта 2025, 07:55
Вражеская атака на Харьков: пострадали 11 человек
27 марта 2025, 07:46
Военные моряки приземлили два ударных и один разведывательный дроны
27 марта 2025, 07:28
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
27 марта 2025, 07:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Иван Киричевський
Все блоги »