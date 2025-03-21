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21 березня 2025, 21:54

У Запоріжжі лунають потужні вибухи, є постраждалі

21 березня 2025, 21:54
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фото: ілюстративне
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У Запоріжжі під час російської атаки пролунало кілька вибухів, загроза російських ударів залишається

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо вже 5 постраждалих.

"Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про активність ворожої тактичної авіації поблизу Запорізької області.

Нагадаємо, 20 березня армія РФ завдала бомбового удару по Запорізькому району.

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