Бомбардування Запорізького району: зросла кількість постраждалих, серед них – 4-річний хлопчик

фото: Запорізька ОВА

Число потерпілих через атаку російських КАБів на Запорізький район ввечері 20 березня зросло до шести. Серед постраждалих – чотирирічна дитина

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, ворожі авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа.

"Шість постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район", – йдеться у повідомленні.

Наразі у лікарні залишається одна людина – 60-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші пʼятеро постраждалих, зокрема і 4-річна дитина, лікуються амбулаторно.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня російські окупанти атакували КАБами населені пункти Запорізького району. Повідомлялося, що серед поранених є дитина.

Під час ліквідації наслідків ворожої атаки надзвичайники врятували песика, який опинився під завалами будинку.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири будинки та будівлі на території дачного кооперативу.