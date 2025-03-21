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21 марта 2025, 21:54

В Запорожье раздаются мощные взрывы, есть пострадавшие

21 марта 2025, 21:54
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фото: иллюстративное
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В Запорожье во время российской атаки раздалось несколько взрывов, угроза российских ударов остается

Об этом сообщил в телеграмме начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки в Запорожье предварительно уже 5 пострадавших.

Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах!", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно об активности вражеской тактической авиации вблизи Запорожской области.

Напомним, 20 марта армия РФ нанесла бомбовый удар по Запорожскому району.

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