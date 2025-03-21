В Запорожье раздаются мощные взрывы, есть пострадавшие
В Запорожье во время российской атаки раздалось несколько взрывов, угроза российских ударов остается
Об этом сообщил в телеграмме начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки в Запорожье предварительно уже 5 пострадавших.
Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах!", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно об активности вражеской тактической авиации вблизи Запорожской области.
Напомним, 20 марта армия РФ нанесла бомбовый удар по Запорожскому району.
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