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21 березня 2025, 03:09

Удар по Запорізькому району: горіли будинки, серед поранених – дитина

21 березня 2025, 03:09
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фото: ДСНС
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Кількість постраждалих внаслідок атаки КАБами по населеним пунктам Запорізького району пізно ввечері 20 березня зросла до пʼяти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Поранення отримали 61-річний чоловік, троє жінок (50, 54, 55 років) і дитина. Усім надана допомога.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв.м.

На місці працювали екстрені служби.

Від ДСНС були залучені 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири будинки та будівлі на території дачного кооперативу.

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