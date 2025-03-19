Росіяни знову вдарили по Куп'янську: є загиблий
Російські війська знову вдарили по Куп'янську. З-під завалів дістали тіло чоловіка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, близько 20:50 російські війська застосували авіацію проти цивільного населення. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Також сталась пожежа в гаражі.
54-річна жінка отримала поранення. Її госпіталізували медики.
"З-під завалів деблокували 51-річного цивільного чоловіка, який зазнав травм несумісних з життям", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо, раніше росіяни вдарили безпілотником по Херсону. Внаслідок атаки у 25-річного жителя міста вибухова травма та уламкове поранення гомілки.
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